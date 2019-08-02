شكرا لقرائتكم خبر عن صائب عريقات: التحريض الإسرائيلى على الفلسطينيين أخذ منحى حاد وتصعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن التحريض الإسرائيلى على القيادة الفلسطينية والشعب والأرض أخذ منحى حاد وتصعيدى من المؤسسة الرسمية الإسرائيلية، والمستوى الإعلامي الرسمى، بالإضافة إلى ارتفاع مستوى العنصرية فى الشارع الاسرائيلى.

جاء ذلك تعقيبا على تقرير نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية - مدار، واشتمل على نماذج تحريض المؤسسة الرسميّة الإسرائيلية والسياسيين الإسرائيليين.

تطرق التقرير إلى نماذج تدعو وتؤكد على التمسك بمشروع الاستيطان وتكريسه، كما برز التحريض على الفلسطينيين في مناطق "ج" والدعوة لتكثيف هدم البيوت فى هذه المناطق، والدعوة إلى التنكيل بالأسرى وعوائلهم، والدعوات إلى سن قانون إعدام الأسرى، وتفعيل سياسة هدم البيوت لمنفذي العمليات.

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وأضاف عريقات، أن وقوف الإدارة الأمريكية إلى جانب حكومة إسرائيل اليمينية، وحمايتها فى المحافل الدولية والدفاع عنها وعن جرائمها، وعدم مساءلتها أو محاكمتها من قبل المؤسسات والهيئات الحقوقية الدولية والأممية، وعدم تنفيذ القرارات ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، قد زاد من حدة هذا التحريض، ووصل إلى درجات قياسية من العنصرية.