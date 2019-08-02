شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى يؤكد دخول اتفاق وقف إطلاق النار فى إدلب حيز التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى لحقوق الإنسان (ومقره العاصمة البريطانية لندن)، دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ فى منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب ومحيطها.

وأفاد المرصد، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الجمعة، أن منطقة خفض التصعيد فى محافظة إدلب ومحيطها تشهد هدوءا حذرا عقب غياب الطائرات الحربية السورية والروسية وتوقف الاشتباكات والقصف البرى على جميع المحاور خلال الساعات الماضية.

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وكان مصدر عسكرى سورى، أعلن أمس الموافقة على وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب، اعتبارا من ليل الخميس، شريطة أن يتم تطبيق اتفاق سوتشى الذى يقضى بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وتخضع إدلب ومحيطها لاتفاق روسى- تركى تم التوصل إليه فى اتفاق سوتشى فى سبتمبر عام 2018، ينص على إقامة منطقة منزوعة السلاح بعمق 15 إلى 20 كيلومترا تفصل بين مناطق سيطرة قوات الرئيس السورى بشار الأسد والفصائل المعارضة.