مقتل 17 من قوات الحزام الأمني في هجوم للقاعدة جنوبي اليمن

اليمن / الخليج 365

قُتل 17 جنديا على الأقل وأُصيب أكثر من 10 آخرين، الجمعة، في هجوم لتنظيم "أنصار الشريعة" الإرهابي، الفرع المحلي لـ"تنظيم القاعدة في جزيرة العرب"، استهدف نقاطا ومعسكرا لقوات "الحزام الأمني" في محافظة أبين، جنوبي اليمن، حسب مصدر أمني للأناضول.

وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن عددا (لم يحدده) من عناصر تنظيم "أنصار الشريعة" قُتلوا في المعارك التي أعقبت الهجوم، وأن بعض جثث القتلى جرى سحبها من المواقع.

وأشار إلى أن معظم القتلى سقطوا في الساعات الأولى من الهجوم الذي شنه عناصر التنظيم.

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وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، شن مسلحو "أنصار الشريعة" هجوما على معسكر ونقاط عسكرية لقوات "الحزام الأمني" المدعومة من الإمارات في منطقة الخيالة بمديرية المحفد في أبين، وانتهى بسيطرة عناصر التنظيم على مقر المعسكر والنقاط العسكرية في المديرية.

وسيطر التنظيم على المعسكر لساعات قبل أن تشن قوات الحزام الأمني هجوما مضادا وتستعيده، وفق المصدر الأمني ذاته.

ويأتي الهجوم بعد يوم من هجوم بسيارة مفخخة استهدف مركزا للشرطة في عدن؛ ما أدى إلى مقتل 10 جنود على الأقل وإصابة أكثر من 20 آخرين، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث.

وبعد أقل من ساعة على هجوم السيارة المفخخة شن الحوثيون هجوما مزدوجا على معسكر لـ"الحزام الأمني" في عدن؛ أسفر عن مقتل 32 عسكريا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد اللواء منير اليافعي المعروف بأبي اليمامة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.