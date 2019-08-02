مخاوف من “فيضان هائل” في بلدة بريطانية

جدة - عمرو شويل لندن – وكالات – الخليج 365

حذر خبير من “فيضان هائل” في بلدة “ويلي بريدج” الإنجليزية، بعد انهيار جزئي لجدار سد أمس الخميس، مما أجبر الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.

وتعرض خزان “تودبروك”، الذي يقع في منطقة مرتفعة تطل على بلدة ديربيشاير الصغيرة التي يقيم فيها 6500 شخص، لأضرار شديدة بعد أيام من هطول أمطار غزيرة.

وأصدرت وكالة البيئة تحذيرا وقت وقوع الحادث بأن هناك “خطرا على الحياة”.

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وأضاف محمد حيدر زاده، الخبير الهندسي بجامعة برونل في لندن، أن قناة تصريف المياه في السد، والتي تعرضت لأضرار، يمكن أن “تنهار بشكل كامل” خلال ساعات.

وقال زاده “بسبب سقوط أمطار غزيرة في منطقة ويلي بريدج، فإن قناة تصريف المياه منهارة الآن، وجزء كبير من هيكلها الخرساني تضرر”.

وألقى حيدر زاده، في تغريدة له على (تويتر)، باللوم على عمر القناة الخرسانية، التي تم بناؤها منذ أكثر من 50 عاما، مشيرا إلى أنها في نهاية عمرها الافتراضي.

وأضاف أن ذلك ألقى الضوء على الحاجة إلى إصلاح البنية التحتية القديمة.