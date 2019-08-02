شكرا لقرائتكم خبر عن وصول 801.968 حاجاً إلى المدينة المنورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغ إجمالى عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة، حتى يوم أمس الخميس، 801.968 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج، التى تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بينت الإحصائية أن 606.881 حاجاً غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام، فى حين بلغ إجمالى الحجاج المتبقين فى المدينة المنورة ليوم أمس 195.043 حاجاً.