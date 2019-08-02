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قوات الحزام الأمنى فى أبين تستعيد معسكر المحفد باليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت قوات الحزام الأمنى فى مديرية المحفد بمحافظة أبين اليمنية، السيطرة على معسكر تابع لها بعد ساعات من تعرضه لهجوم من مسلحى تنظيم القاعدة الإرهابى.

وقالت مصادر أمنية، وفقا لقناة سكاى نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين انتهت بطرد مسلحى تنظيم القاعدة من المعسكر وإجبارهم على الفرار نحو الجبال.

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وذكرت المصادر أن الهجوم الذى شنته عناصر من تنظيم القاعدة، يُعتقد أن هدفه إسقاط مدينة المحفد والسيطرة على معسكر الحزام الأمنى.

جاءت عملية استعادة معسكر المحفد بعد قدوم تعزيزات من أبين لدعم قوات الحزام الأمنى وقوات النخبة الشبوانية، حيث تمكنت من طرد التنظيم الإرهابى من المعسكر الذى اضطرت قوات الحزام الأمنى للانسحاب منه.

 

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