تحييد 5 إرهابيين من "بي كا كا" في غارات تركية شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

حيد الجيش التركي 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على مواقع المنظمة شمالي العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، شن غارات على مواقع الإرهابيين في منطقتي "زاب" و"متينا"، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة شمالي العراق.

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ولفت البيان إلى إلى تحييد 5 إرهابيين في الغارات المذكورة.

وفي 27 تموز/يوليو المنصرم، كشفت مصادر عسكرية عن تحييد الجيش التركي، 255 إرهابيا من "بي كا كا" في كافة عملياته شمالي العراق، ضد المنظمة الانفصالية منذ بدء "عملية المخلب" في 27 مايو/أيار الماضي.



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