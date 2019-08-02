أطباء السودان: 4 قتلى و13 إصابة بمليونية "القصاص والعدالة" بأم درمان‎



الخرطوم/الخليج 365

أعلنت لجنة أطباء السودان، الجمعة، أن عدد الاصابات في مليونية "القصاص والعدالة" أمس الخميس، بلغت 13 إصابة، بمدينة أم درمان غربي العاصمة.

جاء ذلك في بيان للجنة المعارضة، أطلعت عليه الخليج 365

وأوضحت أن الاصابات جاءت نتيجة لتعرض 6 متظاهرين برصاص مطاطي في انحاء متفرقة من الجسم، وواحد بطلق ناري في الرأس، و3 بعبوة غاز مسيل للدموع، و3 اصابات اخرى ( دون تحديد).

وأشارت اللجنة الى انه تم التعرف على شهيد واحد من 4 قتلى وهو "عرفات إسحق هارون" ، وفي انتظار التعرف على هوية الآخرين.

والخميس، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية (معارضة)، مقتل 4 متظاهرين، وإصابة آخرين، في إطلاق رصاص حي بمدنية أم درمان غربي العاصمة الخرطوم.

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وتظاهر مئات آلاف السودانيين، الخميس، في الخرطوم وعدد من مدن البلاد، في إطار مسيرات "القصاص العادل"د، تنديدا بمقتل محتجين سلميين بمدينة الأبيض (جنوب) قبل أيام، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

والإثنين، قتل 6 محتجين، بينهم 4 طلاب، وأصيب 62 آخرون، خلال فض مسيرة طلابية في الأبيض؛ احتجاجًا على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول فض الاعتصام الخرطوم، وفق اللجنة المركزية لأطباء السودان.



ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989 - 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادي.



وأعرب المجلس العسكري مرارا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى. -

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