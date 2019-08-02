الان تتابع مسلح يقتل 6 من أسرة واحدة في زغرب بكرواتيا ثم ينتحر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زغرب – وكالات – الخليج 365
قالت السلطات الكرواتية، صباح اليوم الجمعة، إن رجلا قتل ستة أشخاص بالرصاص في منزل لإحدى الأسر بالعاصمة زغرب، ثم انتحر عندما حاولت الشرطة إلقاء القبض عليه.
وقتل الرجل ثلاث نساء ورجلين وطفلاً في العاشرة من عمره، ليل الخميس، فيما تُرك رضيع عمره سبعة أشهر على قيد الحياة فقط، دون أن يصاب بأي جروح في المنزل، حسبما نقلت محطة “إتش آر تي” الرسمية عن المتحدث باسم الشرطة ماركو راسيتش.
وتمكنت السلطات من تحديد موقع المشتبه به بعد عملية بحث في أنحاء المدينة، لكن الرجل قتل نفسه قبل أن يتم اعتقاله، حسبما أعلنت الشرطة في بيان صدر قبل الفجر.
ويُعتقد أن الرجل قتل أسرة زوجته السابقة، حسب المصدر نفسه. ولا تزال الشرطة تحقق في الواقعة.
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