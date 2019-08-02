مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وبينت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 126 مستوطنا و40 موظفا في حكومة الاحتلال اقتحموا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية على عدة مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.

ويتعرض المسجد الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين وسلطات الاحتلال.