نفت دار الإفتاء المصرية شائعات نسبت إليها على شبكات التواصل الاجتماعي، تفيد بأنها أعلنت موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام.
وأكدت الدار عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن "هذا الأمر غير صحيح تماما"، وأنها لم تعلن أي شيء بخصوص موعد عيد الأضحى، لافتة إلى أن استطلاع الهلال يكون يوم 29 من كل شهر هجري.
وقالت إنها ستتأنى "في إعلان نتيجة الاستطلاع حتى تعلن السعودية موعد بداية شهر ذي الحجة وتحديد يوم وقفة عرفة وأول أيام عيد الأضحى المبارك".
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق أنها ستعلن موعد بداية شهر ذي الحجة يوم الخميس الموافق 1 أغسطس، وبالتالي معرفة موعد العيد.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء المصرية توضح حقيقة إعلانها أول أيام الأضحى قبل السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.