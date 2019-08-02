المجلس العسكرى بالسودان: احتجاز 9 جنود بشأن حوادث القتل فى الأبيض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال متحدث باسم المجلس العسكرى بالسودان اليوم الجمعة إنه جرى فصل واحتجاز تسعة جنود من قوات الدعم السريع فيما يخص أحداث العنف الأخيرة فى مدينتى أم درمان والأبيض. وأضاف المتحدث شمس الدين الكباشي أن والي ولاية شمال كردفان وأعضاء لجنتها الأمنية سيتحملون مسؤولية حوادث القتل التى وقعت بالأبيض عاصمة الولاية يوم الاثنين.

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