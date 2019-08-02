الان تتابع اقتلاع 526 سنا من فم طفل بالهند والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الهند - وكالات - الخليج 365
نجح أطباء في الهند، في اقتلاع لـ526 سنا وضرسا من فم طفل عمره 7 سنوات، يعاني من حالة طبية غير عادية.
ويعاني الطفل من ورم في الجانب الأيمن من فكه السفلي، منذ أن كان عمره 3 سنوات.
وأظهر فحص طبي أجراه جراحون وجود نمو كبير يحتوي على هياكل صلبة متعددة في الفك.
وقال الأطباء إن هذه حالة طبية فريدة من نوعها. ووصفت النادرة بأنها “ورم مركب بالأسنان”.
وفي 2014 اقتُلع 232 سنا من فم مراهق في مومباي بالهند أيضا.
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