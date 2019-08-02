4 قتلى خلال مسيرة في أم درمان السودانية

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محمد عثمان - الرياض - الخرطوم - أ ف ب - | منذ 11 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 23:13

قتل أربعة متظاهرين سودانيين الخميس بالرصاص خلال مسيرة في أم درمان قرب الخرطوم، وفق ما أفادت لجنة الأطباء المقربة من حركة الاحتجاج.



وقالت اللجنة في بيان بصفحتها في فايسبوك «ارتقت أرواح 4 شهداء قبل قليل بمدينة أم درمان بعد إطلاق رصاص حي على الثوار، كما توجد العديد من الإصابات». وقالت اللجنة في بيان بصفحتها في فايسبوك «ارتقت أرواح 4 شهداء قبل قليل بمدينة أم درمان بعد إطلاق رصاص حي على الثوار، كما توجد العديد من الإصابات». وجاء ذلك خلال تظاهرات استجابة لدعوة قادة الاحتجاج الى تنظيم مسيرات «مليونية» تنديدا بمقتل ستة متظاهرين بينهم أربعة طلاب في الأُبيّض في وسط البلاد.



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