شكرا لقرائتكم «المقاومة الإيرانية» تطالب بإدراج روحاني ووزارة الاستخبارات على لائحة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الدمام – محمد الشهراني | منذ 13 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 21:07

طالب رئيس اللجنة الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية محمد محدثين، بإدراج الرئيس حسن روحاني ووزارة الاستخبارات في حكومته على لائحة العقوبات الأميركية ضد الإرهاب.



وقال محدثين في تصريح صحافي اليوم (الخميس)، تعليقاً على فرض الولايات المتحدة عقوبات ضد وزير خارجية إيران جواد ظريف،: «ظريف والوزارة التابعة له، يلعبان دور المبرر للقمع والتنكيل وتسهيل تصدير الإرهاب ونشر الحروب. أكبر فخر له هو مصاحبته لحسن نصر الله وبشار الأسد وقاسم سليماني. يجب إدراج وزارة الخارجية للنظام مع بيت خامنئي وروحاني ووزارة المخابرات على قائمة الإرهاب».

وأضاف: «أداء ظريف والقائد الإجرامي لقوة القدس الإرهابية قاسم سليماني، إضافة إلى رئيس النظام الإيراني روحاني يشكل الوجه الثاني لعملة الولي الفقيه خامنئي وهم لا يتابعون أي هدف سوى استمرار حكم الملالي العامل الرئيسي لنشر الحروب والأزمات في المنطقة».

وتابع محدثين بالقول: «لقد ولى عهد ظريف وروحاني ومَن على شاكلتهم حيث كانوا يستطيعون الاستعراض الفارغ للاعتدال المزيف والترويج له في ظل دعم سياسة المهادنة والاسترضاء لهم. وهذه هي ترجمة عملية لإرادة أبناء الشعب الإيراني الذين تعالت أصواتهم في انتفاضات عام 2018 بإسقاط النظام القمعي والإرهابي الحاكم برمته وهم يهتفون أيها الإصلاحي وأيها الأصولي انتهت اللعبة».