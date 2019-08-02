شكرا لقرائتكم اتفاق سلام تاريخي في موزمبيق بين الحكم والمتمرّدين السابقين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
محمد عثمان - الرياض - مابوتو - أ ف ب - | منذ 13 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 21:01
وقّع رئيس موزمبيق فيليب نيوسي وزعيم "رينامو" أوسوفو موماد اليوم الخميس، اتفاق سلام تاريخياً يستهدف إنهاء عقود من الصراع بين الحكم وحركة التمرد السابقة التي تحوّلت أبرز حزب معارض.
ونُظم الاحتفال في القاعدة العسكرية لـ "رينامو" في المنطقة الجبلية غورونغوسا وسط البلاد، بعد 27 سنة على انتهاء الحرب الأهلية الأولى.
ويضع هذا الاتفاق حداً لمسار طويل من المفاوضات التي بدأها الزعيم التاريخي للحركة ألفونسو دلاكاما، الذي توفي عام 2018.
ويأتي التوقيع عليه قبل الانتخابات النيابية المرتقبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، علماً أن نظام نيوسي يواجه عمليات ينفذها متشددون في شمال البلاد، أوقعت 250 قتيلاً منذ تشرين الأول الماضي.
وبعد فترة وجيزة على استقلال هذه المستعمرة البرتغالية السابقة عام 1975، واجهت "المقاومة الوطنية الموزمبيقية" (رينامو) الحكومة التي كانت تهيمن عليها "جبهة التحرير الموزمبيقية"، طيلة 16 سنة.
الحرب الأهلية التي أوقعت مليون قتيل، انتهت عام 1992. وباتت حركة "رينامو" حزباً سياسياً، بعد توقيع اتفاق سلام في روما أتاح تنظيم أول انتخابات متعددة عام 1994.
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