شكرا لقرائتكم عون: الطائف مظلة لحماية الميثاق الوطني ويصون الحقوق ويحفظ التوازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 13 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 20:24

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن "الأمن خط أحمر، ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به"، محذرا من "عودة العزف على وتر الماضي والحساسيات"، ومشددا على أن "اتفاق الطائف يشكل المظلة لحماية الميثاق الوطني، ولا يمكن أي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته".



مواقف عون جاءت في الكلمة التي القاها خلال الاحتفال الذي رأسه قبل ظهر اليوم (الخميس) لتقليد السيوف للضباط المتخرجين الـ269 في دورة حملت اسم "اليوبيل الماسي للاستقلال"، لمناسبة العيد الرابع والسبعين للجيش اللبناني في الأول من آب (أغسطس)، وذلك في الكلية الحربية في ثكنة شكري غانم في الفياضية.

وحضر الاحتفال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، رئيس الحكومة سعد الحريري، نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، ورئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، وعدد من الوزراء والنواب، وقادة الاجهزة الامنية، وعميد واركان السلك الديبلوماسي والملحقون العسكريون العرب والاجانب المعتمدون في لبنان، ووفد من قيادة الـ "يونيفيل"، وعميد السلك القنصلي واركان السلطة القضائية، وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين ونقباء المهن الحرة، وممثلو المرجعيات الدينية والروحية، ورؤساء الجامعات والبلديات، اضافة الى عائلات الضباط المتخرجين.

وقائع الاحتفال

بدأ الاحتفال مع وصول علم الجيش، فرئيس أركان الجيش اللواء الركن امين العرم، قائد الجيش العماد جوزف عون، ومن ثم وزير الدفاع الياس بوصعب، وسط مراسم الاستقبال المحددة لكل منهم. بعد ذلك وصل تباعا الحريري، ثم بري، وأديت لهما المراسم التكريمية.

وعند التاسعة، وصل رئيس الجمهورية فعزفت الموسيقى عزفة التأهب، وبعد تقديم السلاح عزف لحن التعظيم، ثم النشيد الوطني، ووضع الرئيس عون إكليلا من الزهر على النصب التذكاري لشهداء ضباط الجيش داخل حرم الكلية الحربية. وعزفت الموسيقى لحن الموت ولازمة النشيد الوطني، ولازمة الشهداء، فيما ردد تلامذة الضباط عبارة "لن ننساهم أبدا" ثلاث مرات (في إشارة إلى استذكار شهداء المؤسسة العسكرية) على إيقاع قرع الطبول.

ثم توجه عون الى الملعب واستعرض القوى يرافقه وزير الدفاع وقائد الجيش، ولدى وصوله الى المنصة الرسمية بدأت وقائع الاحتفال بمرور تشكيلات تابعة للقوات الجوية تضمنت: سرب مقاتلات من نوع Super Tucano التي تستعمل لمهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بقنابل وصواريخ موجهة عالية الدقة وتشارك للمرة الاولى في العرض، سرب طوافات Bell تستعمل للعمليات المجوقلة، الاخلاء الطبي وقصف القنابل، سرب طوافات من نوع Puma تستعمل لتنفيذ مهمات النقل والدعم الجوي القريب وقصف القنابل، سرب طائرات من نوع Cessna تستعمل لمهمات الاستطلاع وقصف الاهداف بواسطة صواريخ موجهة عالية الدقة، سرب طوافات نوع Gazelle تستعمل لتنفيذ مهمات الدعم الجوي القريب ومجهزة بصواريخ موجهة عالية الدقة، وحمل بعض الطوافات الأعلام اللبنانية وأعلام الجيش. ثم تم تسليم بيرق الكلية الحربية من الدورة المتخرجة الى طليع السنة الثانية. بعد ذلك تقدمت الدورة المتخرجة وهي تنشد نشيد الكلية الحربية ووقف افرادها في منتصف الملعب حيث تقدم طليع الدورة المتخرجة من رئيس الجمهورية، وطلب تسميتها قائلا: "باسم هؤلاء الفتيان اطلب تسمية دورتهم دورة اليوبيل الماسي للاستقلال". ورد الرئيس عون: "فلتسم دورتكم دورة اليوبيل الماسي للاستقلال".

قراءة المراسيم وتسليم السيوف

بعد ذلك، تلا وزير الدفاع مرسوم ترقية تلامذة ضباط قوى الجيش في القوات البرية والجوية والبحرية وعددهم 166 تلميذ ضابط، ومرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وعددهم 90 تلميذ ضابط، ومرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة للامن العام وعددهم 11تلميذ ضابط. وتلا وزير المال علي حسن خليل مرسوم ترقية تلامذة ضباط المديرية العامة للجمارك وعددهم اثنان.

وعلى الاثر، سلم عون الضباط المتخرجين للعام 2019 السيوف، تقدم بعدها علم الجيش امام رئيس الجمهورية، ثم تقدم طليع الدورة المتخرجة كيفن صقر (قوى الأمن الداخلي) وأقسم اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبي كاملا حفاظا على علم بلادي وذودا عن وطني لبنان". وردد الضباط المتخرجون "والله العظيم".

كلمة رئيس الجمهورية

ثم القى الرئيس عون كلمة أشار فيها إلى أن" هنا في مدرسة الوطنية، حيث تنصهر القلوب بالمبادئ والعزم والإرادة، نقف مرة جديدة أمام دفعة من شباب قرّروا سلوك الدرب الصعب في حياتهم العملية، لأنها ليست مهنة كسائر المهن ولا يمكن حتى اختصارها بمهنة، فالجندية حياة وطريقة عيش، وهي الوحيدة التي ترتبط تسميتها الوظيفية بالحياة، فيقال "الحياة العسكرية".

Advertisements

وتابع مخاطبا الضباط المتخرجين: "لا شك في أن الخيارات كانت أمامكم عديدة، ومروحة الاختصاصات واسعة، غالبيتها قد تكون أسهل وأكثر راحة، وربما أفضل من نواح عدة. ولكن اختياركم الحياة العسكرية، إن دلّ على شيء فعلى شجاعة وإقدام وروح معطاءة ووطنية صافية. وفي احيائكم اليوبيل الماسي للاستقلال" واختياره عنواناً لدورتكم تؤكدون التزامكم صون الوطن والدفاع عن استقلاله وسيادته مهما غلت التضحيات. ومع رفع يمينكم وتلاوة قسمكم ستبدأون مسيرة حياة فيها الكثير من التعب والتضحيات وفيها أيضاً الامتحان الحقيقي لتلك الميّزات، فإن نجحتم ستربحون راحة الضمير النقي والحر، ومن تجربتي أقول لكم إنه الربح الأثمن، فاسعوا لتحصلوا عليه".

"جيشنا ضمانة الوطن وفوق المصالح والتجاذبات"

وشدد على أن "جيشنا الوطني أثبت على مر السنوات والأزمات أنه فوق المصالح والتجاذبات، وأنه ضمانة الوطن. وهو قد حقق خلال السنتين الماضيتين مكاسب وانجازات يُشهد له بها، فحرّر جرودنا الشمالية والشرقية من الإرهاب، وتمكّن هو وسائر القوى الأمنية، وبعمليات استباقية نوعية، من القضاء على معظم الخلايا النائمة للإرهابين وشلِّ حركتهم، محققين للبنان أمناً ثميناً تسعى اليه كل الدول"، منبها إلى أن "هذه الانجازات تتطلّب كل الوعي والحكمة للمحافظة عليها، وهي تستكمل بإبقاء العين ساهرة على حدودنا الجنوبية، مع وجود عدو يتربص بنا وينتهك باستمرار القرارات والمواثيق الدولية وخصوصاً القرار 1701، وتُدعّم أيضاً بتثبيت الأمن والاستقرار في الداخل، فالأمن خط أحمر ولا تهاون مع أي محاولة للتلاعب به، فشعبنا يستحق أن يعيش بأمان ويمارس كافة حقوقه بحرية ومن دون خوف في أي منطقة كان من لبنان، أضف الى ذلك أن الأمن هو الركيزة الأساس لأي ازدهار وأي نهضة، فلا اقتصاد يقوم في بلد أمنه مهتز".

"الأخطار الاقتصادية أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم"

وأضاف: "من هذا الصرح الذي لطالما خرّج أبطالاً قدموا للوطن أثمن ما لديهم، أتوجه اليوم إلى جميع أبناء السلك العسكري، نحن يا رفاق السلاح لسنا أبناء مهنة أو وظيفة... ولكننا في أساسنا وجوهرنا أبناء قسم وأبناء الشرف والتضحية والوفاء، أقسمنا يمين القيام بالواجب كاملاً للذود عن الوطن وحمايته"، مشيرا إلى أن "الأخطار التي يتعرض لها الوطن ليست بالضرورة عسكرية فقط، فالأخطار الاقتصادية أشد قساوة وأشد فتكاً، وهي أخطر ما يعاني منه لبنان اليوم، وتطال الجميع. فهل ننكفئ أمامها؟ هل نتركه لمصيره؟ هل نرفض تضحية بسيطة ببعض المكتسبات ونحن الذين لم نبخل بها بالدم وبالحياة؟". وقال: "يمرّ لبنان في أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية قاسية، بعض أسبابها فرضته حروب المنطقة والوضع الاقتصادي العالمي، وبعضها الآخر نتيجة سنوات وسنوات من تراكم الأخطاء، ولكننا قادرون على تجاوزها وإنقاذ الوطن من براثنها إذا عقدنا العزم على ذلك".

"استحضار لغة الماضي وممارساته تؤذي الحياة الوطنية"

وشدد على أن "التضحية المرحلية مطلوبة من جميع اللبنانيين من دون استثناء لتنجح عملية الانقاذ، فإن لم نُضحِّ اليوم جميعاً ونرضى بالتخلي عن بعض مكتسباتنا، فإننا نخاطر بفقدها كلّها، حين يصبح وطننا على طاولة المؤسسات الدولية المقرضة وما يمكن أن تفرضه علينا من خطط اقتصادية ومالية قاسية. وفي الأزمات يظهر معدن الشعوب، وكلي ثقة بصفاء معدن شعب لبنان العظيم وبقدرته على مواجهة الواقع بعزم وصلابة، والنهوض من الكبوات". وأكد أن "لا ينفع لبنان في هذه المرحلة أن يستحضر البعض لغة الماضي، وممارساته، عازفاً على وتر الحساسيات، وطاعناً في صميم إرادة العيش المشترك ومتطلباته، التي ثبتها اتفاق الطائف"، معتبرا إن "كل ممارسة من هذا النوع، إن كان في السياسة أو في الادارة، تؤذي الحياة الوطنية، وتهدد بإبطاء مسيرة النمو والخروج من دوامة الأزمة الحالية، ويجب أن تتوقف في الحال. فاتفاق الطائف الذي التزمتُ بتطبيقه في خطاب القسم، والتزمت به الحكومة كذلك في بيانها الوزاري، يشكل مظلة لنا لحماية الميثاق الوطني، عبر صون حقوق الجميع، وإحقاق التوازن بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته. ولا يمكن بالتالي لأي ممارسة أو موقف، أن يناقضا روحيته".

وختم رئيس الجمهورية متوجها إلى الضباط الخرّيجين بالقول: "كونوا أكيدين، انني من موقعي ووفقاً لمسؤولياتي، سأسهر على الدوام لتبقى حقوقكم مصانة وكراماتكم محفوظة، كما تحفظون كرامة الوطن بتضحياتكم. هنيئاً للجيش، لذوي الضباط الخريجين وللبنان واللبنانيين هذه المناسبة العزيزة، التي تذكرنا بأن للوطن سياجاً، وللشباب قدوة، وللأمن عيوناً ساهرة وارادة لا تلين".

السجل الذهبي

وبعد انتهاء كلمته وعرض التحية توجه الرؤساء الثلاثة ووزراء الدفاع والداخلية وقائد الجيش ورئيس الاركان والمدراء العامون للأجهزة الأمنية، وقائد الكلية الحربية الى ساحة الشرف حيث صافحوا ضباط الكلية والتقطت الصورة التذكارية للضباط المتخرجين. وبعدها، وقَّع رئيس الجمهورية السجل الذهبي للكلية الحربية حيث دون الكلمة الآتية: "في تخريج دفعة جديدة من الضباط، لحمل سيف الذود عن الوطن والشعب، في يوم الجيش، حيث الكرامة أغلى ما نملك في وطنيتنا، هنيئاً للضباط المتخرجين في دورة "اليوبيل الماسي للاستقلال"، حملهم شعلة الشرف والتضحية والوفاء. ولتكن القيم التي يدافعون عنها، دستور اللبنانيين ومدعاة فخرهم، فيعلو لبنان إلى حيث طموح أبنائه وتطلعات شبابنا".

كما دوَّن الرئيس بري الكلمة الآتية: "الجيش خشب أرزه وشعبه من أوراقه وحدوده هي هي أغصانه أصبح لبنان".

ودوَّن الرئيس الحريري الكلمة الآتية: "هنيئاً لكم ولنا بمن حمى الحرية وحصن الكرامة، بمن تجسدت في مؤسسته أسمى آيات التضحية. هنيئا لكم عيدكم. فيكم يكبر المجد ويتجذر الصمود، وبقيادتكم الشجاعة والحكيمة والنزيهة ترتفع الهامات فخرا وتكبر الآمال في المستقبل".