شكرا لقرائتكم روحاني يرى سلوكاً «صبيانياً» في العقوبات على ظريف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - طهران، بروكسيل - أ ب، أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 20:08

ندّد الرئيس الإيراني حسن روحاني بسلوك «صبياني»، بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الخارجية محمد جواد ظريف الذي اعتبر «الحرس الثوري» الإيراني أنه يعكس «الخطاب الملهم للثورة».



وكان لافتاً أن الاتحاد الأوروبي تعهد مواصلة العمل مع ظريف الذي كتب على «تويتر»: «السبب الذي قدّمته الولايات المتحدة لمعاقبتي، هو أنني الناطق الرئيس باسم إيران في العالم». وسأل «هل الحقيقة مؤلمة لهذا الحد»؟ وأضاف مخاطباً الأميركيين: «ليست لديّ أيّ ممتلكات أو أصول خارج إيران. شكراً لأنكم اعتبرتموني تهديداً».

جاء ذلك بعدما اعتبر وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين أن «ظريف يُنفّذ الأجندة المتهوّرة للمرشد الإيراني (علي خامنئي)، وهو الناطق الرئيس باسم النظام (الإيراني) في العالم». وتابع أن «الولايات المتحدة توجّه رسالة إلى النظام الإيراني، مفادها أن سلوكه الأخير ليس مقبولاً».

وقاد ظريف الوفد الإيراني الذي أبرم الاتفاق النووي مع الدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا) عام 2015.

لكن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قلّل من أهمية الصورة الديبلوماسية التي كوّنها ظريف، بحكم طلاقته في اللغة الإنكليزية وخلفيته أكاديمياً تعلّم في الولايات المتحدة.

وقال: «القضية الرئيسة هي أنه تمكّن من إيجاد هذه الواجهة، من خلال إظهار نفسه محاوراً صادقاً ومنطقياً باسم النظام. ما نشير إليه هو أنه ليس كذلك. قرر الرئيس ترامب أن هذا يكفي». واتهم ظريف بأنه «وزير دعاية سياسية، لا وزير خارجية».

Advertisements

في المقابل، اعتبر روحاني أن الأميركيين «خائفون من مقابلات وزير خارجيتنا»، في إشارة إلى مقابلات صحافية أجرتها وسائل إعلام أجنبية مع ظريف، خلال وجوده في نيويورك أخيراً.

وأضاف: «واضح أن كلمات ديبلوماسي متفانٍ ومطّلع ومنطقي هزّت أساسات البيت الأبيض. (الأميركيون) يتصرّفون بصبيانية. ربما ليست هناك من طريقة أفضل لوصف (العقوبات) إلا بأنها صبيانية. أعداؤنا عاجزون لدرجة أنهم فقدوا القدرة على التصرّف والتفكير بحكمة».

ووصف «الحرس الثوري» قرار واشنطن بأنه «غريب»، وشكر ظريف على عمله. وزاد: «يُظهر الأميركيون مرة أخرى غضبهم من الخطاب الملهم للثورة (الإيرانية)، ويوضحون عداءهم لنظام إيراني وشعبها».

وأسِف ناطق باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فريديريكا موغيريني للقرار، مستدركاً: «سنواصل العمل مع ظريف بوصفه رأس الديبلوماسية الإيرانية، نظراً إلى أهمية الإبقاء على القنوات الديبلوماسية».

تزامنت العقوبات على ظريف مع تمديد الولايات المتحدة موقتاً إعفاء 3 مشاريع نووية مدنية إيرانية من العقوبات.

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون: «هذا تمديد وجيز مدته 90 يوماً. نراقب هذه النشاطات النووية في شكل وثيق جداً، وستبقى خاضعة لرقابة يومية».