شكرا لقرائتكم السيسي وكوشنر يبحثان خطة السلام في الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – "الحياة" | منذ 14 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 2 أغسطس 2019 / 07:11

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء الخميس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، واستعرض كوشنر خلال اللقاء الاتصالات التي يقوم بها الوفد الأميركي مع مختلف الأطراف بالمنطقة سعياً للدفع قدماً بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، مؤكداً الأهمية البالغة التي توليها بلاده للتشاور مع مصر في هذا الإطار، باعتبارها مركز ثقل لمنطقة الشرق الأوسط، ولما لديها من خبرات طويلة ومتراكمة في التعامل مع كافة الأطراف المعنية في هذا الخصوص.



Advertisements

وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء قوة ومتانة العلاقات الاستراتيجية الراسخة التي تربط بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحرص على مواصلة الارتقاء بها في المجالات كافة، فضلاً عن الاستمرار في التنسيق والتشاور مع الإدارة الأميركية حول سبل ترسيخ السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها المنطقة وما تمر به من أزمات متعددة.

وأضاف الناطق أن "كوشنر" نقل تحيات الرئيس الأميركي "دونالد ترامب" للرئيس المصري، مؤكداً أهمية العلاقات المصرية الأميركية وتطلعه لدعم جهود تنميتها وتطويرها على مختلف المحاور والمستويات. كما أشاد بالدور الهام والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لتعزيز أسس الاستقرار والسلام في المنطقة، ومكافحة الإرهاب والتطرف بكافة صورهما، منوهاً بما حققته الدولة المصرية من نجاح في ترسيخ الاستقرار في مصر رغم الوضع الإقليمي المتأزم، وكذلك النجاح الملموس في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية التي أحدثت طفرة في مجمل الأوضاع في مصر.

واكد السيسي أن مصر تدعم جميع الجهود الرامية للتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدماً بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقاً للمرجعيات الدولية، وعلى أساس حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، بما يسهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة.

وشهد اللقاء من الجانب المصري وزير الخارجية سامح شكري ورئيس جهاز الاستخبارات العامة عباس كامل، ومن الجانب الأميركي المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للمفاوضات الدولية جيسون جرينبلات والمبعوث الخاص للرئيس الأميركي والمستشار السياسي لوزير الخارجية الأميركي بريان هوك.