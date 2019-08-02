شكرا لقرائتكم أربع تجمعات سياسية عربية تخوض الانتخابات الاسرائيلية بقائمة واحدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القدس (المحتلة) - أ ف ب - | منذ 14 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 20:04

تقدم اربع تجمعات واحزاب عربية في اسرائيل، مساء الخميس، الى لجنة الانتخابات المركزية قائمة واحدة لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في أيلول (سبتمبر) في مسعى للحؤول من دون فوز رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو.



وقال الامين العام «للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة» منصور دهامشة: «سنقوم مساء اليوم بتقديم مرشحي القائمة المشتركة وهي قائمة واحدة للجنة الانتخابات وفقا للاتفاق الذي تم بين القوى السياسية كافة».

واضاف دهامشة أن «القائمة المشتركة ستضم 120 مرشحا، ونصبو للحصول على 13 مقعدا في الكنيست واكثر من ذلك».

وعادة ما تقوم الاحزاب بتسمية 120 مرشحا في قوائمها في خطوة رمزية تشير الى عدد النواب في الكنيست.

وامام الاحزاب الاسرائيلية مهلة تنتهي منتصف ليل الخميس - الجمعة لتقديم قوائمها للانتخابات التشريعية.

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وستجري الانتخابات بعدما حلت الكنيست نفسها في الثلاثين من ايار (مايو) في سابقة بعد أقلّ من شهرين على الانتخابات، اثر فشل نتانياهو في تشكيل حكومة رغم حصوله على اكبر نسبة من الاصوات.

ويراس القائمة المشتركة ايمن عودة من «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» وفي المركز الثاني مطانس شحادة من حزب «التجمع العربي الديموقراطي» والمركز الثالث أحمد الطيبي من حزب «العربية للتغير» والرابع عباس منصور من «الحركة الاسلامية الجنوبية».

وكتب عودة على الفايسبوك انه يتوجه الى القدس لتقديم «قائمتنا المشتركة (...) أنجزنا الوحدة. بعد الخطأ الذي ارتكبناه التقطنا الفرصة وتوحّدنا».

واظهرت نتائج الاستطلاعات التي اجراها موقع القناة الثانية عشرة «ماكو» امس الاربعاء ان القائمة المشتركة ستحصل على 11 مقعدا بينما يحصل حزب الليكود بزعامة نتانياهو على 30 مقعدا وحزب «كحول لفان» ازرق ابيض، وهو تحالف بين رئيس الاركان السابق بيني غانتس ويائير لبيد على 30 مقعدا.

ووفق الاستطلاع، سيحصل «اتحاد اليمين» برئاسة ايليت شاكيد على 12 مقعدا، و»يسرائيل بيتنو» بزعامة افيغدور ليبرمان على 10 مقاعد، والمعسكر الديمقراطي (تـحالف ميرتس وايهود باراك) على 7 مقاعد، والحزب الديني «اغودات هتوراه» على 8 مقاعد، وحزب «شاس» المتشدد على 5 مقاعد و«حزب العمل وجيشر» على 5 مقاعد.