شكرا لقرائتكم مصر: شيخ الأزهر يشدد على التعايش المشترك بين الأديان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة - «الحياة» | منذ 14 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 20:07

أكد شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب أن رسالة الأزهر الشريف قائمة على التعايش المشترك بين أتباع الأديان. جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر, اليوم سفير فنزويلا في القاهرة ويلمر أومار باينتوس, بمقر المشيخة.



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وأبدى الدكتور أحمد الطيب استعداد الأزهر الشريف لتوثيق التعاون الثقافي والعلمي مع فنزويلا, وذلك من خلال توفير عدد من المنح الدراسية وتدريب الأئمة المسلمين في فنزويلا على التعامل مع القضايا والمشكلات المعاصرة.

وأشاد السفير ويلمر أومار باينتوس بجهود الأزهر الشريف، ورؤية فضيلة الإمام الأكبر حول ترسيخ التسامح والسلام العالمي, وهو ما جسدته بنود وثيقة الأخوة الإنسانية. وأشار بابنتوس إلى حرص بلاده لتوثيق علاقاتها مع الأزهر الشريف بوصفه أعرق مؤسسة إسلامية وسطية في العالم.

وكان الدكتور أحمد الطيب تبرع اليوم بنصف مليون جنيه من قيمة جائزة الأخوة الإنسانية من دار زايد، والتي مُنحت له نتيجة جهوده العالمية في نشر السلام والعمل على تحقيق الأخوة الإنسانية، إلى صندوق «تحيا مصر». وأشاد شيخ الأزهر، خلال تبرعه، بالإنجازات التي حققها الصندوق خلال فترة قصيرة من إنشائه، من خلال العديد من المشروعات، التي شملت تقديم الرعاية الصحية للمواطنين. ومنحت الجائزة في دورتها الأولى شباط (فبراير) الماضي، لشخص كل من الإمام الأكبر شيخ الأزهر، والبابا فرنسيس بابا الفاتيكان، تقديراً لجهودهما المشتركة في نشر السلام العالمي وتحقيق الأخوة بين البشر، تلك الجهود التي توجت بإعلان الوثيقة العالمية للأخوة الإنسانية. وخصص الطيب بالجزء المتبقي من قيمة الجائزة لبيت الزكاة والصدقات المصري، الذي يترأسه فضيلته، ومرضي الأطفال بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج السرطان بالأقصر، بالإضافة إلى سداد بعض ديون الغارمين والغارمات ومساعدة العديد من الفقراء والمحتاجين.

وأعرب الطيب عن تقديره لدور أخيه وصديقه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية في الحوار والتفاهم بين مختلف الثقافات والأديان، كما أعرب فضيلته عن تقديره لدور قيادة دولة الإمارات في رعاية جهود السلام والتسامح، مؤكدًا حرصه على دعم كل الجهود الصادقة في تحقيق السلام العالمي والأخوة بين الناس.