شكرا لقرائتكم لبنان: الإتصالات تتكثف لتذليل العقبات أمام ملفي قبرشمون والحكومة والإدعاء على 21 شخصا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - بيروت - "الحياة" | منذ 14 ساعة في 1 أغسطس 2019 - اخر تحديث في 1 أغسطس 2019 / 19:21

في اطار المساعي المكثفة لإيجاد مخرج لحادثة قبرشمون، بما يعيد مجلس الوزراء الى الإنعقاد، نشطت الاتصالات واللقاءات أمس (الأربعاء) على خطي بعبدا وبيت الوسط" لتذليل العقبات من أمام ملفي قبرشمون، والوضع الحكومي، وسط أجواء وصفها متابعون بـ "الإيجابية ما لم يطرأ ما يفرمل التقدم الذي حصل في الساعات الأخيرة". وفي هذا السياق التقى رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا، رئيس الحزب "الديموقراطي اللبناني" النائب طلال أرسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب، في حضور الوزيرين سليم جريصاتي والياس بوصعب، والمدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.



وتم خلال اللقاء البحث في الجهود المبذولة لمعالجة تداعيات حادثة قبرشمون في ضوء المبادرات التي طرحت في هذا الصدد.

واثر الاجتماع اكتفى أرسلان بالقول: "ان الاتصالات مستمرة واللواء ابراهيم سيواصل جهوده".

وفادت مصادر المجتمعين أن "​رئيس الجمهورية​ طرح على ارسلان​ ترك قضية حادثة ​قبرشمون​ للمحكمة العسكرية، وبعد صدور القرار الظني يرى إذا الحادثة تستوجب إحالتها إلى ​المجلس العدلي". وقالت: "إن أرسلان أبدى مرونة كبيرة".

وتحدثت المعلومات عن طرح أفكار جديدة لحل قضية قبرشمون، وعن اتصالات تتركز على وجوب عقد جلسة للحكومة الاسبوع المقبل

أبو فاعور بعد لقائه الحريري: انشالله خير

وفي السراي الكبيرة التقى رئيس الحكومة سعد الحريري اللواء ابراهيم مرتين قبل وبعد لقاء عون، ناقلا اليه اجواء لقاءاته.

كما التقى الحريري وزير الخارجية جبران باسيل، ثم وزير الصناعة وائل أبو فاعور لساعة ونصف الساعة واكتفى ابوفاعور بالقول: "انشالله خير".

لكن اوساطا مقربة الى الرئيس الحريري تحدثت عن أجواء حلحلة تحققت في الساعات الأخيرة، يمكن أن تفضي الى انعقاد مجلس الوزراء قبل حلول عيد الاضحى.

وفي جديد حادثة قبرشمون، إدعى مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، على 21 شخصًا في حادثة البساتين، بينهم أربعة موقوفين، في جرم إطلاق النار من أسلحة حربية غير مرخصة، وقتل ومحاولة قتل مدنيين. وأحال الملف مع الموقوفين على قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالبا إستجواب المدعى عليهم، وإصدار المذكرات القضائية اللازمة في حقهم.

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وكان أرسلان غرد عبر "تويتر" بالقول: "كان أولى بمجلس القضاء الأعلى الذي نحترمه ونحترم أعضاءه فردا فردا أن يطلبوا الإستماع إلى ما لدي من معلومات، وللتذكير بأنني قلت في وقت ليس ببعيد أنني حاضر للمثول أمام التفتيش القضائي في حال رغبوا بذلك، مع احترامي ومودتي لجميع من فيه ولرئيسه".

جنبلاط: اشارات الى اقامة احكام شبه عرفية

أما رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط فغرد قائلاً: "الاشارات الواردة تدل على نوايا تخالف الأصول القضائية ومحاولة إقامة أحكام شبه عرفية تجاه بعض الاحزاب والشخصيات والنشاطات والى اتجاه لإصدار قانون عفو عن العملاء المقيمين في اسرائيل على حساب تضحيات الوطنيين من كل الاحزاب والتيارات الذين قاوموا الاحتلال وعُذبوا في الخيام".

الريّس: "التقدمي" بادر والفريق الآخر رفض التعاون

من جهته وصف مفوض الاعلام في الحزب" الاشتراكي" رامي الريّس اللقاء بين الحريري وجنبلاط بالايجابي. وقال: "إن ثمة تطابقاً كبيراً في وجهات النظر حول كيفية التعاطي لتطويق ذيول حادثة البساتين".

وتحدث الريس، عن مخارج عدة مطروحة على مسارات أمنية وسياسية وقضائية. موضحاً ان "التقدمي" بادر على المسارات كافة في حين رفض الفريق الآخر التعاون".

ورداً على سؤال قال: "طالما ان الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله تولى الحديث في موضوع مشكلة البساتين، فمن الأفضل أن يتم التواصل مباشرة مع الحزب التقدمي الاشتراكي".

قاسم: حادثة قبرشمون محليَّة... لمعالجتها بحجمها وحدودها

وفي المقابل اعتبر نائب الأمين العام لـ "حزب الله​" ​الشيخ نعيم قاسم​ ان "حادثة ​قبرشمون​ لها أسبابها المباشرة ونتائجها وتجب معالجتها على هذا الأساس، وليس صحيحاً أن تتحول إلى حادثة إقليمية عالمية، هي حادثة محليَّة لا بدَّ من معالجتها بحجمها وحدودها، ونحن اعتبرنا أنَّ البحث عن الحل بالتوافق بين الطرفين المعنيين هو طريقٌ جيّد، لأنَّ أي حل يأتي بناءً على الحوار والتوافق هو أفضل للجميع، لكن مع عدم التوصل إلى حل لا يجوز أن نبقى عند العقدة، بل يجب أن نحتكم إلى أمرٍ يساعدنا على الإنتقال إلى الحل، والقانون في مثل هذه الحالات هو الحل الطبيعي".

وقال: "إن ​مجلس الوزراء​ هو المعني باتخاذ القرار في ما يتعلَّق بالمجلس العدلي، لكن لا بدَّ من محلٍّ يكون فيه حسمٌ لخيار معيَّن بدل أن تبقى الأمور معلَّقة ويدفع الناس ثمن تعطيل مجلس الوزراء لحادثةٍ يمكن أن تجدَ لها حلاً وفق القوانين المعروفة، ووفق الأطر التي يجب أن نحتكم إليها عندما لا نتمكن من الوصول إلى توافق".