شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعدل قوانين الولاية فى السفر ونظم الأحوال المدنية للمرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمدت السعودية، رسميا، تعديلات فى نظام وثائق السفر، وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة، والتى تسمح لها لأول مرة بالسفر من دون الولاية، ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية فى السعودية، بيانا حول اعتماد العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبد العزيز التعديلات فى نظام وثائق السفر وقانون الأحوال المدنية بالنسبة للمرأة.

وأشار المرسوم الملكى إلى أن التعديلات تشمل، تعديل المادة الثانية، بحيث تسمح بمنح جواز السفر لكل من يقدم طلبا بذلك من حاملى الجنسية العربية السعودية، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية، كما ستسمح بإصدار وزير الداخلية جواز سفر، أو تذكرة مرور بصفة مؤقتة لأى شخص لا يحمل الجنسية العربية السعودية، ليستخدمه فى سفره خارج المملكة والعودة إليها، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدارهما وسحبهما.

كما تضمنت تعديلات قوانين نظام وثائق السفر، منح الذكر والأنثى نفس الحقوق، فيما يتعلق بـ"حرية السفر" إذا ما تجاوز الشخص عمره 21 عاما، وقصر القانون من يلزمون باستخراج تصاريح السفر، هم: "الحضانة، والقصر، والمتوفى وليهم" فقط.

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كما قضت تعديلات قوانين الأحوال الشخصية، أن الذكر والأنثى لهم نفس الحق فى التبليغ عن المواليد أو حالات الزواج أو الطلاق أو الخلع، كما يمكن أن تصبح لأول مرة هناك مصطلح قانونى للمرأة، يمكن أن تصبح "المرأة رب أسرة"، كما يمكنها مثلها مثل الرجل طلب الحصول على سجل الأسرة من الأحوال المدنية.

كما تم إلغاء المادة الثالثة من نظام السفر، والتى كانت تنص على أن يشمل جواز السفر زوجة حامله وبناته غير المتزوجات وأبنائه القصر"، كما اشتملت التعديلات على أن يكون منح جواز السفر وتصريح السفر للخاضعين للحضانة والقصر المتوفى وليّهم؛ وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية".