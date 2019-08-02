شكرا لقرائتكم خبر عن نجل شقيقة فجر السعيد: أمير الكويت أمر بسفرها إلى فرنسا للعلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادرت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، إلى فرنسا للعلاج بعد تدهور حالتها الصحية، وذلك بناء على أمر من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال فواز عثمان الأمير، نجل شقيقة الإعلامية، إن خالته غادرت للعلاج في فرنسا، وكتب الأمير في تغريدة على تويتر: "صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد، والد الجميع، أمر بإرسال خالتي فجر عثمان السعيد للعلاج في الخارج.. خالص الشكر والعرفان لصاحب السمو الأمير على رعايته الأبوية الكريمة، ولفتته الإنسانية تجاه أبنائه، داعيا الباري عز وجل أن ينعم على فجر السعيد بالشفاء العاجل".

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وفى تغريدة لاحقة، أضاف فواز عثمان، أن أمير الكويت أمر بإرسال فجر السعيد بطائرة إخلاء طبي إلى فرنسا، بعدما تعرضت لنكسة صحية إثر إجرائها عملية جراحية، وأشار إلى أن المطربة الإماراتية أحلام، رافقتها في الرحلة.

يذكرأن، تعرضت فجر السعيد، لعملية جراحية هدفت "لتحويل مسار المعدة"، وأصيبت بعدها بتسمم حاد في الدم مما أدى لتدهور وضعها الصحى.