الأردن يغلق مقام النبي هارون بسبب الإسرائيليين

قررت السلطات الأردنية، أمس الخميس، إغلاق مقام النبي هارون، جنوبي البلاد، بعد فيديو لسياح إسرائيليين يؤدون طقوسًا يهودية بداخله.

جاء ذلك في بيان لوزير الأوقاف الأردني عبد الناصر أبو البصل، لكنه لم يوضح مدة الإغلاق.

وإلى جانب الإغلاق، شمل قرار الوزير تسليم مفاتيح المقام لمديرية أوقاف محافظة معان، وعدم السماح لأي زائر بدخوله إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

وأوضح البيان أن قرار الوزير جاء ”على خلفية دخول سياح بطريقة غير قانونية للمقام دون علم الوزارة“.

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واستنكرت الوزارة ما حدث داخل المقام، مؤكدة ”رفضها الشديد“ لمثل هذه التصرفات، منوهة بأنها ستقوم ”بفتح تحقيق حول ما حدث ومحاسبة من سمح لهم بدخول المقام“.

وتداولت وسائل إعلام أردنية مقطع فيديو يظهر أشخاصًا يؤدون طقوسًا خاصة، أفادوا بأنها يهودية لـ500 سائح إسرائيلي في مقام النبي هارون بمدينة البتراء جنوبي البلاد.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع جدل تشهده البلاد حول فيلم سينمائي يتم تصويره بالبلاد تحت اسم ”جابر“، يدّعي حق اليهود في فلسطين وجنوب الأردن.

ومقام النبي هارون هو ضريح تاريخي يقع على أحد جبال البتراء الأردنية جنوبي البلاد.‎