شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة المصاحف برئاسة شئون الحرمين توزع 1000 مصحف وسجادة على الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزعت إدارة المصاحف والكتب برئاسة شؤون الحرمين اليوم (1000) مصحف وسجادة للصلاة وحقيبة تحتوي على ( CD ) للقرآن الكريم بأصوات أئمة الحرمين الشريفين، وكتيب تعليمي عن مناسك الحج، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية. وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة " خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" التي تطلقها الرئاسة في موسمها السابع لخدمة ضيوف الرحمن وذلك في بدروم المسجد الحرام .

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