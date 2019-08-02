مسألة رياضية تحير علماء الرياضيات ومستخدمي الإنترنت

"8 ÷ 2 (2 + 2)"، هل يمكنك حل هذه المسألة الرياضية؟
تركت المعادلة مستخدمي الإنترنت في حالة ارتباك شديد بشأن الإجابة الصحيحة، كما اختلفت إجابات علماء الرياضيات والفيزياء.
وقال مايك برين، مسئول التوعية العامة في جمعية الرياضيات الأمريكية، إن الطريقة التي كُتبت بها المسألة غامضة، ويحاول علماء الرياضيات جعل القواعد دقيقة قدر الإمكان.
وهناك طريقيتن لحل هذه المسألة، فهناك طريقة " PEMDAS"، وهناك أيضا طريقة " BODMAS". والغريب أن الجواب سيكون 1، أو 16.
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