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مسألة رياضية تحير علماء الرياضيات ومستخدمي الإنترنت

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"8 ÷ 2 (2 + 2)"، هل يمكنك حل هذه المسألة ؟

تركت المعادلة مستخدمي الإنترنت في حالة ارتباك شديد بشأن الإجابة الصحيحة، كما اختلفت إجابات علماء الرياضيات والفيزياء.

وقال مايك برين، مسئول التوعية العامة في جمعية الرياضيات الأمريكية، إن الطريقة التي كُتبت بها المسألة غامضة، ويحاول علماء الرياضيات جعل القواعد دقيقة قدر الإمكان.

وهناك طريقيتن لحل هذه المسألة، فهناك طريقة " PEMDAS"، وهناك أيضا طريقة " BODMAS". والغريب أن الجواب سيكون 1، أو 16.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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