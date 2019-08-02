اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الرياض: أكدت المحكمة العُليا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس، معلنة أن الجمعة غرة شهر ذي الحجة لهذا العام.
وأوضحت المحكمة أنها عقدت جلسة اطلعت خلالها على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الشأن.
وأشارت في بيان إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت 10 أغسطس الحالي، وسيوافق عيد الأضحى اليوم الذي يليه الأحد 11 أغسطس.
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن رسميا أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.