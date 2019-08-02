السعودية تعلن رسميا أول أيام عيد الأضحى المبارك

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الرياض: أكدت المحكمة العُليا في السعودية ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء اليوم الخميس، معلنة أن الجمعة غرة شهر ذي الحجة لهذا العام.

وأوضحت المحكمة أنها عقدت جلسة اطلعت خلالها على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الشأن.

وأشارت في بيان إلى أن الوقوف بعرفة سيكون يوم السبت 10 أغسطس الحالي، وسيوافق عيد الأضحى اليوم الذي يليه الأحد 11 أغسطس.