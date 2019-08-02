عائلة honor 20 "الجذابة" تنطلق في مصر

تطلق شركة هونر الرائدة في عالم الهواتف الذكية داخل مصر عائلة هواتف "هونر ٢٠ " المتميزة والتي تتضمن Honor 20 pro وHonor20 وHonor 20 lite، والذين ينطلقون بتصميمات جذابه وتستهدف عشاق التصوير.

ويبدأ الحجز المسبق للهونر ٢٠ والهونر ٢٠ برو ليكون البيع الرسمى لهم في متاجر مصر يوم ٨ أغسطس، بينما يبدء بيع الهونر ٢٠ لايت الرسمى في المتاجر بدءا من اليوم.

وينطلق هاتف HONOR 20 PRO بلونين، هما “ أسود متدرج وأزرق متدرج”، وذلك بسعر 10,499 جنيها، حيث ينطلق بقدرات هائلة في الكاميرا والتي حصدت تقييم 111 نقطة من منصة DxOMark لتقييم كاميرات الهواتف، والذي يعدّ ثاني أعلى تقييم حصل عليه أي هاتف ذكي على الإطلاق، محققًا معيارًا ذهبيًا بفضل كاميرته في مجال الهواتف الذكية.

وأصبح هاتف HONOR 20 PRO بفضل التقييم الذي حققه منافسًا مباشرًا لغيره من الهواتف الذكية الشهيرة، وتعد هذه المرة الأولى التي تقدم فيها العلامة جهازًا رائدًا مزودًا بنظام كاميرا Sony IMX586 الرباعي المدعم بالذكاء الاصطناعي بدقة 48 ميجابكسل وفتحة الكاميرا الأوسع في المجال بحجم f/1.4.

وحصل الهاتف في تحديثه الجديد على معيار الأيزو بحساسية الصور والذي يوفر تجربة تصوير رائعة في الإضاءة المنخفضة بمعنى أنه مناسب جدا للتصوير في الإضاءة الليلية.