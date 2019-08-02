محمود عباس يمنح العبداللات «وسام الثقافة والفنون»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قلد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الفنان الأردني عمر العبداللات، وسام الثقافة والعلوم والفنون «مستوى التألق»، وذلك خلال استقباله بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، ونائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، والمشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة، وسفير الأردن لدى فلسطين محمد أبو وندي، وشقيق الفنان أحمد العبداللات.

‬جاء منح الوسام تقديراً لدور العبداللات في إثراء الفن العربي وإعطائه روحاً ثقافية وتراثية، وإسهامه الملموس ضمن مشروعه الغنائي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال.‬

عقب التكريم، قال العبداللات: هذا التكريم فخر لي كفنان أردني وفلسطيني وعربي. وأضاف: فلسطين والأردن كانتا على الدوام، وستبقيان بلداً واحداً وشعباً واحداً، وأنا أفتخر بانتمائي لفلسطين كما أنتمي للأردن.

وكتب العبداللات عبر حساباته في مواقع التواصل الرسمية الخاصة به: «وسام أفتخر به يجمع محبة شعبين بثقافتهم وفنونهم وحياتهم، شكراً للرئيس الفلسطيني محمد عباس على هذا التكريم الذي سيبقى عالقاً في صدري ما حييت».