الإرهاب الحوثي يوقع عشرات الضحايا في عدن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن : ”الخليج 365”

قُتل 49 عسكرياً على الأقل، بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير محمود اليافعي المعروف ب «أبو اليمامة»، وجُرح عشرات آخرون غالبيتهم من الجنود وبعضهم إصاباتهم خطيرة، أمس، في هجومين إرهابيين داميين متزامنين نفذهما الانقلابيون الحوثيون والتنظيمات الإرهابية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن،

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واستهدف أحد الهجومين حفل تخريج دفعة عسكرية تابعة لقوات الحزام الأمني في معسكر الجلاء غربي عدن، بصاروخ باليستي وطائرة مسيرة أطلقتهما ميليشيات جماعة الحوثي الانقلابية، فيما نجت من الهجوم شخصيات أمنية وعسكرية بارزة بينها مدير عام شرطة لحج العميد صالح السيد وعدد من القادة العسكريين بقوات الحزام الأمني، بينما استهدف الهجوم الآخر مقر شرطة الشيخ عثمان في حي عمر المختار شمالي عدن، باستخدام مركبة مفخخة (حافلة).

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان، أن ميليشيات جماعة الحوثي الإرهابية استهدفت بطائرة مسيرة وبصاروخ باليستي قصير المدى حفلاً استعراضياً وتدريبياً عسكرياً شهده معسكر الجلاء بالعاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى سقوط 36 قتيلاً بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير أبو اليمامة وعدد من رفاقه، وأضافت: كما تم استهداف مركز شرطة الشيخ عثمان بسيارة مفخخة، ما أسفر عن استشهاد 13 من أفراد الشرطة وجرح آخرين. وأكدت الوزارة اتخاذها كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للتعامل مع هذه الأحداث، وأنها لن تتوانى عن أداء مهام عملها في حفظ الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية وخلاياها وكل من يحاول إثارة الفوضى واستهداف قوات الأمن، مشيرة إلى أن الهجومين يثبتان أن ميليشيات التمرد الحوثية وغيرها من الجماعات الإرهابية المتطرفة تتقاسم الأدوار وتكمل بعضها بعضاً في حربها على الشعب اليمني وسعيها لضرب الأمن والاستقرار.

وقوبلت الأحداث الدامية في عدن، بمواقف منددة على مختلف المستويات والصعد الرسمية والسياسية والحزبية والشعبية، حيث بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة باستشهاد العميد أبو اليمامة وعدد من رفاقه، وكذا برقية عزاء ومواساة إلى قائد شرطة الشيخ عثمان وأهالي وذوي الضحايا من منتسبي المؤسسة الأمنية والمواطنين الأبرياء الذين قضوا في الهجمات الدامية بعدن. وأشار الرئيس هادي في برقيته، إلى أن تلك العناصر المارقة والغادرة التي تحاول عبثاً زعزعة أمن واستقرار المناطق الآمنة وسفك دماء الأبرياء لن تنجو مطلقاً من أفعالها المشينة وستطالها يد العدالة، لتنال عقابها وجزاءها الرادع بما اقترفته بحق المجتمع، وحث هادي، قيادات مختلف الأجهزة الأمنية والعسكرية على رفع اليقظة والجاهزية الأمنية لمواجهة ورصد تلك الأعمال المشينة للميليشيات الحوثية الإيرانية وقوى التطرف والإرهاب المساندة والحليفة لها.