حبيب الصايغ: نحن في خدمة استراتيجية وزارة الثقافة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: نجاة الفارس

نظم اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في أبوظبي ضمن نشاطه الصيفي، أمسية أدبية مفتوحة لجماعة الإبداع مساء أمس الأول في مقر الاتحاد بمشاركة عدد من الشعراء والكتاب وبحضور الشاعر حبيب الصايغ الأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب رئيس اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات والكاتب محمد شعيب الحمادي مدير اتحاد كتاب وأدباء الإمارات فرع أبوظبي والروائي علي أبو الريش وعبد الرحمن نقي عضو مجلس إدارة الاتحاد وعدد من المثقفين.

بداية أشاد حبيب الصايغ بالتعاون المثمر ما بين وزارة الثقافة وتنمية المعرفة واتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، وأوضح أن هذا التعاون هو الأول من نوعه بين مؤسسة رسمية ومؤسسة ثقافية أهلية، وينطلق من إيمان وزارة الثقافة وعلى رأسها نورة بنت محمد الكعبي بأهمية أن يكون للوزارة أذرع تعمل على الأرض باعتبار الكتاب والأدباء هم أهل الميدان الثقافي، والانطلاق من هذه الحقيقة يحقق استراتيجية الوزارة، متمنياً من جميع الأدباء والكتّاب والزملاء، الاطلاع على هذه الاستراتيجية من أجل خدمتها، سواء فيما يخص الرواية،

والشعر والمسرح، أي العمل الثقافي بشكل عام، وإقامة علاقات مثمرة بين الكتاب في الوطن العربي وفي العالم....إلخ

وأضاف: أتمنى من اليوم وصاعداً، مشاركة أكبر في هذا التعاون، خصوصاً عبر تمثيل دولة الإمارات من خلال وزارة الثقافة في المنتديات العالمية والعربية، وهذا جهد مهم تقوم به الوزارة، ولا بد كما تدعمنا أن ندعمها، باعتبارنا في خندق واحد وهدفنا واحد، وأجدد شكرنا وتقديرنا للوزارة وعلى رأسها نورة الكعبي.

وقال إن الوزارة تشركنا في الاستشارة في كثير من الأحداث الثقافية وفي كثير من القرارات والتقارير، وتشرك المؤسسات الثقافية المعنية، وهذا مهم جداً لأن آراء الفئات المستهدفة وسيلة نجاح أكيدة، فلا يمكن للمؤسسة الرسمية أن تضع نفسها في برج عاجي وتعمل بمفردها، فالمراسلات واللقاءات وتبادل الأفكار بالتأكيد هي جسر للنجاح، ونحن هنا في خدمة استراتيجية وزارة الثقافة التي تعتبر جزءاً من استراتيجية الحكومة الاتحادية.

وأكد الصايغ أن مهمة الكاتب ليس فقط في الكتابة، بل يجب عليه أن يبدع في النشاط ويكون له دور وواجب وطني، كما أن من صلب استراتيجية وزارة الثقافة تمكين شباب الكتاب، ونذكر بالمؤتمر الذي سيقام في الثاني عشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل بالتعاون ما بين اتحاد الكتاب ووزارة الثقافة لشباب الكتاب الإماراتيين، ونعول عليه كثيراً وسنحرص من خلاله على رصد أسماء الكتاب الشباب وتصنيف الفئة العمرية للكتاب ثم توثيق النتاجات وإقامة ورش عمل...إلخ.

من جهته قال علي أبو الريش، إن وجود الوزارة كمؤسسة حكومية في صلب المشهد يدعم نشاط المؤسسات الأهلية وخاصة اتحاد الكتاب، ويجب أن تكون الوزارة هي الأب الروحي لهذه المؤسسات جميعها لأنها تملك المقدرة أكثر مما تملك المؤسسات الأهلية، ومن الجميل أن نجد الوعي لدى وزيرة الثقافة وطاقم العمل معها، وطبيعي أن يكون لديها الوعي فهي ما تزال شابة ومطّلعة على ما يحدث في الواقع سواء قضايا اجتماعية أو ثقافية، وحتى السياسية لأن في النهاية لا نستطيع أن نفصل ما بين الثقافة والسياسة، ونحن في بلد أصبح بواجهة المشهد الإنساني ككل، وبحاجة إلى الأقلام الموجودة في الساحة الثقافية والطاقات، ولا يكفي للكاتب فقط أن يكتب، بل يجب أن يكون حضوره شخصياً في جميع المحافل سواء على صعيد الوطن أو خارج الوطن.

عقب ذلك شارك عدد من الكتّاب في الأمسية التي أدارها الشاعر حبيب الصايغ، فقرأ الشاعر أحمد بن طناف المقبالي، مجموعة من قصائده من الشعر النبطي، ثم قرأت الشاعرة ربا شعبان قصة قصيرة بعنوان «القبعات» غلبت عليها اللغة الشعرية والصور البيانية، وشارك الشاعر مهند الشيخ بقصيدة باللغة الفصحى حملت أجواء تأملية فلسفية، ثم قرأ الشاعر طلال ديباجة قصيدة بالعامية اللبنانية، وتغنى الشاعر حمدي دياب بقصيدة بالعامية المصرية.

ثم علّق الصايغ على مشاركات الكتاب مشيداً بجوانب القوة في بعضها، ولافتاً إلى بعض الهفوات التي وجدت في أخرى.