راهنية مسرح الطفل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - محمدو لحبيب

هل انتهى عصر حكايات الجميلة والوحش الذي يختطفها، ومصباح علاء الدين الخارق، وبساط الريح الذي يسبق الخيال نفسه، والحيوانات التي تخوض معركة الخير ضد نظيراتها الشريرة في الغابة، والأرنب اللطيف، والثعلب الماكر المرح، والكلب في صراعه السيزيفي مع القط؟

نحن هنا نسأل بالضبط، هل تبدلت صورة تلك الحكايات عند الأطفال في زمننا الراهن، بحيث أصبح ما يعرف بمسرح الأطفال على الهامش، ولا يحظى بأية متابعة من طرف تلك الفئة العمرية الخاصة؟

من المعلوم أن الطفل الحالي هو ابن بيئته التي سادت فيها الثورة الرقمية، وانتشرت مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبح للأطفال ألعابهم الذكية، وصار كل عالمهم الفرجوي منحصراً في الأغلب في اللعب بالهواتف الذكية، أو غيرها من وسائل العرض، وضمن ألعاب صممت خصيصاً لتشحذ خيالهم، وتبقيه أسير تكنولوجيا لا حدود لها.

لقد تبدل الطفل، هكذا تقول أبسط المقاربات النقدية لمسألة عزوف الأطفال عن مسرح الطفل، وتفضيلهم الألعاب الإلكترونية وعوالمها على الحكايات القديمة.

إن المسؤولية كما يرى بعض النقاد المتخصصين في مسرح الطفل، لا تقع على الطفل، بقدر ما تقع على كتّاب هذا النمط المسرحي، وعلى مخرجيه، ويرى هؤلاء أن على الكاتب، ومن ثم على المخرج، أن يبدعا نصاً وعرضاً ينتمي لعالم الأطفال الراهن، وتحضر فيه صور لحكايات مختلفة عن حكايات الجدة.

لكن هذا الرأي قد يحمل شبهة الانبتات التام عن ثقافتنا، وهويتنا العربية، حتى ولو كان الهدف إرضاء ذائقة أطفالنا، فماذا يعني أن تستنسخ على المسرح مثلاً، الصراع الدائر بين شخصيات مشهورة في لعبة إلكترونية صُممت وبُنيت في مجتمعات مختلفة؟ وكيف يمكن ضمان أن مثل هذا الاستنساخ لن يؤدي إلى مشكلات في التربية العامة لأطفالنا، إذا سلّمنا بأن هدف مسرح الطفل العام هو هدف تربوي؟

ثمة البعض الآخر من النقاد يرى أن الحل لا يكمن في تغيير جذري للحكاية والتجسيد وأدوات العرض المسرحي في مسرح الطفل، بل يكمن في إجادة الاشتغال على نصوص محلية تحمل سمات الحكاية الأصيلة، لكنها تقدم شخصياتها بطريقة تجتذب الأطفال المعاصرين إلى العودة لبيئتهم الثقافية.

ويستدل أولئك على صحة افتراضهم بأن ثمة عروضاً لمسرح الطفل ما زالت قابلة للعرض حتى اليوم، رغم أن فكرتها وحكايتها لا تحمل أياً من بصمات عصر التكنولوجيا الحالي.

وإذاً، فإن ما يمكن أن يُطلب من الكتاب والمخرجين والمعنيين بمسرح الطفل في عالمنا العربي، ليس أن ينسلخوا تماماً من عوالم الجميلة والوحش، وقصص الحيوانات الطريفة، والعرائس والدمى، بل أن يبذلوا جهداً حقيقياً، يستصحب احتراماً تاماً لعقلية الطفل المعاصر، ووعياً كاملاً باختلافه عن زمانهم هم. إن الحل، كما يبدو، تربوي لكن بالضرورة هو تقني احترافي.