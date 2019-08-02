الجيش السوري يسيطر على قرى عدة بريف حماة الشمالي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الجيش السوري تقدماً جديداً، أمس، بعد سيطرته على أربع قرى ومزارع في القطاع الشمالي من الريف الحموي، وفق المرصد السوري، في وقت اتهمت دمشق «إسرائيل» بشن اعتداء صاروخي استهدف محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، من دون أن يسفر عن إصابات.

وقال المرصد، في بيان، أمس، إن القوات الحكومية وبدعم جوي وبري مكثف تمكنت من التقدم والسيطرة على قريتي حصرايا وأبو رعيدة ومنطقتي العزيزية والري بريف حماة الشمالي. وأشار إلى أن ذلك يأتي بعد اشتباكات بوتيرة منخفضة مع الفصائل أفضت إلى انسحاب الأخيرة نتيجة القصف الكبير على محيط المنطقة وتقطيع أوصالها، فيما تحاول القوات الحكومية الآن التقدم باتجاه قرية الزكاة بريف حماة الشمالي حيث تدور اشتباكات عنيفة مع الفصائل تترافق مع عمليات قصف جوي مكثف من قبل الطائرات الحربية والمروحية، إضافة لعشرات القذائف والصواريخ.

ولفت المرصد إلى أن القوات الحكومية تسعى من خلال محاولات التقدم هذه السيطرة على مواقع جديدة في المنطقة لتأمين طريق اوتوستراد السقيلبية - محردة الاستراتيجي وإبعاد الفصائل عن المنطقة بعد أن كانت الفصائل قد تمكنت من قطع الطريق لنحو 52 يوماً بسيطرتها على تل ملح والجبين شمال غرب حماة قبل أن تستعيدها القوات الحكومية قبل أيام. وكان المرصد ذكر أمس أن شهر يوليو/ تموز الماضي كان الأكثر دموية للمدنيين في سوريا منذ بداية العام الجاري. ووفقاً للبيانات التي جمعها المرصد فقد قُتل 1125 شخصاً في يوليو بينهم أكثر من 500 مدني، في أعلى حصيلة شهرية للقتلى المدنيين منذ مطلع العام. وأوضح المرصد أن من بين إجمالي القتلى الذين سقطوا الشهر الماضي هناك 507 مدنيين، بينهم 190 طفلاً دون سن الثامنة عشرة، و60 سيدة.

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وفي تصريحات علنية نادرة تعهد مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري بالسيطرة على إدلب إذا لم تتوصل روسيا إلى اتفاق دبلوماسي مع تركيا الداعمة للفصائل. وقال اللواء حسن حسن مدير الإدارة السياسية في الجيش السوري أمس إن «المسار العسكري للقضاء على الإرهاب في الشمال مستمر».

وأضاف لصحيفة الوطن الموالية للحكومة أنه سيكون من الجيد أن تتوصل موسكو وطهران إلى حل مع أنقرة من خلال المفاوضات. وأضاف «لكن في الوقت ذاته عندما تصل الأمور إلى حائط مسدود فإن الجيش العربي السوري الذي طهر كل هذه المساحات الواسعة... لن يتوقف إطلاقاً، لا عند إدلب ولا عند أي منطقة تنتشر فيها المجموعات المسلحة».

من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن «اعتداء «إسرائيلياً» بصاروخ استهدف تل بريقة في رسم السد بريف القنيطرة الغربي»، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية فقط. ورفضت متحدثة باسم الجيش «الإسرائيلي» التعليق. وبحسب قناتي «العربية» و«الحدث»، فإنه تم استهداف تل بريقة في القنيطرة بصاروخ، بعد رصد تحركات ل «حزب الله» هناك. ويأتي ذلك بعد أسبوع على اتهام دمشق ل «إسرائيل» بشن ضربات استهدفت مناطق في محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين. (وكالات)