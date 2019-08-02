شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: علمتني الحياة أن أبادر وسيلحقني الآخرون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن الحياة علمته أن يبادر في كل شيء وبعدها سيتبعه الآخرون.

وقال سموه ضمن وسم «علمتني الحياة» في «تويتر»: «علمتني الحياة ألا أنتظر إنجازاً من شخص يجيد اختلاق الأعذار.. ولا أنتظر رأياً من شخص يجيد التلون.. ولا أنتظر أفكاراً من شخص يجيد تحطيم أفكار الآخرين».

وأضاف: «علمتني الحياة ألا أنتظر أحداً.. بل أبادر.. وسيلحقني الآخرون».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن راشد: علمتني الحياة أن أبادر وسيلحقني الآخرون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.