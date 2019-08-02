شكرا لقرائتكم خبر عن بمنحة من محمد بن زايد.. دفعة جديدة من حجاج اليمن تغادر إلى الأراضي المقدسة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - غادرت الدفعة الأخيرة من الحجاج اليمنيين مطار عدن الدولي مساء أمس على متن طائرة إماراتية في طريقها إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج، بمنحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لينضموا الى زملائهم من الدفعة الأولى.
وتأتي هذه المنحة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للعام الرابع لصالح الجرحى وأسر الشهداء من أفراد المقاومة الجنوبية. وعبّر الحجاج عن فرحتهم وسعادتهم بحصولهم على هذه المنحة لأداء فريضة الحج، سائلين الله تعالى أن يحفظ دولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً نظير ما تقدمه لأهل اليمن من مساعدات طالت كافة مناحي الحياة. (وام)
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