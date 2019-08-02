قرقاش : الإمارات حريصة على التعاون مع نيكاراجوا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” و(وام)

التقى الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، دنيس مونكادا كوليندرس وزير العلاقات الخارجية في جمهورية نيكاراجوا، وبحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادلا وجهات النظر حول آخر المستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش حرص الإمارات على توثيق عرى التعاون والصداقة مع نيكاراجوا ودعم العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وتطويرها.

من جهة أخرى، بحث الدكتور حسين عبد الرحمن الرند الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية، مع وفد رفيع المستوى من جمهورية نيكاراجوا برئاسة سونيا كاسترو جونزاليس وزيرة الصحة، آفاق التعاون في المجالات الصحية كافة، بحضور الدكتور يوسف السركال الوكيل المساعد لقطاع المستشفيات، والدكتور عيسى جكة المنصوري مدير مكتب وكيل الوزارة.

تناول اللقاء فرص التعاون في قطاع خدمات الرعاية الصحية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض، وتبادل الزيارات بين الوفود، والاستفادة من تجربة الإمارات في النظام الصحي الوقائي والحد من الأمراض غير السارية.

وأكد الرند انفتاح الوزارة على جميع التجارب والخبرات الصحية العالمية، ولفت إلى سعى الوزارة لمواكبة رؤية الحكومة الرشيدة في جعل الابتكار خريطة طريق لتقديم خدمات صحية وقائية وفق أجود الممارسات.

من جانبها أشادت الوزيرة بالإنجازات النوعية لدولة الإمارات على صعيد الخدمات الصحية وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في الرعاية الصحية، وأكدت رغبة بلادها في توثيق العلاقات الصحية مع الإمارات وتبادل الوفود والخبرات وتسهيل التدريب والدراسات العليا.