المهرجان القومي للمسرح المصري 17 الجاري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: انتصار صالح

تشهد مسارح القاهرة على مدار أسبوعين بانوراما واسعة لعروض المسرح المصري في إطار فعاليات الدورة الثانية عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي تقام خلال الفترة من 17 إلى 30 أغسطس/ آب الجاري، وتحمل اسم الراحل المخرج كرم مطاوع، ويعرض خلالها 72 عرضاً، تكشف ملامح الحركة المسرحية خلال عام، وهو ضعف عدد العروض المشاركة في الدورة الماضية.

وسيكرم المهرجان في حفل افتتاحه بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، أحد عشر مبدعا من رموز المسرح المصري، هم: الكاتبان يسري الجندي والسيد حافظ، والفنانون سوسن بدر، توفيق عبد الحميد، لطفي لبيب، يوسف شعبان، هالة فاخر، والمطرب علي الحجار، والمخرج محسن حلمي، وعاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي، والدكتور عبد ربه عبد ربه أستاذ الديكور بالمعهد القومي للفنون المسرحية.

إضافة إلى أسماء النجوم الذين رحلوا عن عالمنا مؤخراً، وهم فاروق الفيشاوي، ومحسنة توفيق، ومحمود الجندي، ومحمد نجم، وفؤاد السيد، المدير المالي للمسرح القومي. وتشهد هذه الدورة برئاسة الفنان أحمد عبد العزيز، تغييرات وإضافات كثيرة، منها زيادة القيمة المالية للجوائز إلى 600 ألف جنيه، وزيادة عدد العروض والمكرمين، واستحداث مسابقات وجوائز جديدة، حيث استحدثت مسابقة جديدة لمسرح الطفل، فيما قسمت عروض الكبار إلى مسابقتين، الأولى خاصة بعروض جهات الإنتاج المتخصصة في الإنتاج المسرحي، والثانية مخصصة لعروض النشاط المسرحي في جهات غير مختصة بالعمل الفني، ورغم أن هذا التقسيم يراعي العدالة في التقييم بين عروض المحترفين بتكلفتها المرتفعة، وعروض الهواة بميزانياتها المحدودة، إلا أنه أثار جدلاً بين المسرحيين في تصنيف عروض الشباب، وكان المهرجان شهد في دوراته الماضية تميزاً كبيراً لعروض الشباب، خاصة «الجامعي» و«المستقلين»، واستحواذهم على كبرى جوائزه.

وتتضمن المسابقة الأولى العروض التي تنتجها المؤسسات المتخصصة في المسرح سواء الحكومية، أو الخاصة 25 عرضاً، ويرأس لجنة تحكيمها المخرج فهمي الخولي، عبلة الرويني، هادي شنودة، زوسر مرزوق، سلوى محمد علي، لمياء زايد، محمود زكي.

وتتنافس في مسابقة الشباب عروض الأندية والمسرح الجامعي والمستقلين والشركات والمسرح الكنسي وغيرها، وتضم 27 عرضاً، ترأس لجنة تحكيمها الدكتورة سامية حبيب، ويشارك في عضويتها المخرجان جمال ياقوت، وإسلام إمام، والمؤلف أيمن سلامة، والموسيقي هيثم الخميسي، ومهندس الديكور محمد الغرباوي.

أما المسابقة الثالثة المخصصة لعروض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وتضم 20 عرضاً، فيرأس لجنة تحكيمها الكاتب يعقوب الشاروني، ويشارك فيها الفنانان مي عبد النبي، ومحمد عبد المعطي، والموسيقار منير الوسيمي، والمخرج طارق الدويري.

ويحتفي المهرجان هذا العام بالنص المسرحي من خلال استحداث مسابقة للتأليف المسرحي تحمل اسم الكاتب الكبير لينين الرملي، ويرأس لجنة تحكيمها علاء عبد العزيز، ويشارك في عضويتها الكتّاب حاتم حافظ، ونادر صلاح الدين، وليليت فهمي.

كما تم تقسيم جائزة النص المسرحي في مسابقات المهرجان إلى جائزتين للنص المؤلف خصيصاً للمسرح وللنص المعد عن أصل أدبي، أو فني آخر.

وينظم المهرجان مسابقة المقال النقدي، وتحمل الجائزة اسم الدكتور فوزي فهمي، ويرأس لجنة تحكيمها د. أسامة أبو طالب، وتضم د. ياسر علام ود. سيد الإمام.

يصدر المهرجان هذا العام 18 كتاباً عن المكرمين هذه الدورة، إضافة إلى كتاب عن تاريخ المسرح المصري في 12 عقداً، وآخر عن شخصية هذه الدورة الفنان كرم مطاوع.

وتشمل فعاليات المهرجان إقامة ملتقى فكري لمناقشة قضايا المسرح من خلال ندوات وموائد مستديرة. ويناقش الملتقى موضوعات من بينها: تعليم الفنون المسرحية والنقد التطبيقي المسرحي.