شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة التونسية: أشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إن تونس لديها جيشا جمهوريا، مشددا فى الوقت ذاته على أنه لا مجال لحدوث انقلاب فى البلاد، مؤكد أن تمرير السلطة فى تونس كان بطريقة سلسلة وبطريقة ديمقراطية وفى كنف الاحترام للدستور.

وقال الشاهد - فى حوار على القناة الوطنية مساء اليوم الخميس أنه اتخذ قرارا بشأن مسألة الترشح للانتخابات الرئاسية، سيعلنه خلال الأيام المقبلة.



وأضاف أنه "تألم على غرار كل التونسيين لوفاة الرئيس الراحل الباجى قايد السبسي"، مبينا أنه فى نفس الوقت كان يشعر بالفخر لما عاشته تونس من انتقال سلس للسلطة وعدم الدخول فى فترة شغور، كما أن علاقته بالسبسى فى الأشهر الأخيرة كانت طيبة .



وأشار إلى أن الرئيس الراحل كان حريصا طيلة 5 سنوات على تطبيق الدستور والالتزام به، حيث كان لديه 5 أيام لإعادة القانون الانتخابى إلى مجلس نواب الشعب أو يحيله على الاستفتاء و 4 أيام لإمضاء القانون.