القدس.. إسرائيل تعتقل شابًا فلسطينيًا وتعتدي على جدته

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365
اعتقلت قوات إسرائيلية، الخميس، شابا فلسطينيًا من قرية العيسوية، وسط مدينة القدس المحتلة، بحسب شهود عيان.
وأفاد الشهود للأناضول، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشاب وسيم داري، وهو يقود دراجة نارية، قرب مسجد الأربعين في قرية العيسوية.
وأشار الشهود إلى أن القوات اعتدت على جدة المعتقل أثناء محاولتها منعهم من اعتقال حفيدها وضربه.
وصعدت إسرائيل في الآونة الأخيرة، من استهدافها لمدينة القدس وسكانها، وخاصة قرية العيسوية، في أعقاب قتل الجيش الإسرائيلي شابًا فلسطينيًا في القرية، يبلغ من العمر 20 عامًا، نهاية الشهر الماضي.
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