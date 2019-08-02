الولايات المتحدة تمدّد وضع الحماية المؤقتة للسوريين 18 شهرا

واشنطن/ الخليج 365

قال وكيل وزير الأمن الداخلي الأمريكي، كيفن ماكالينان، الخميس، إن بلاده مددت وضع "الحماية المؤقتة" للمهاجرين السوريين 18 شهرا.

وأوضح ماكالينان في تصريح، أن بلاده درست بعناية آخر المستجدات في سوريا، وتشاورت مع المؤسسات الأمريكية المعنية في هذا الشأن.

وأضاف "تقرر تمديد فترة الحماية المؤقتة الممنوحة للسوريين"، مشيرا إلى أن قرابة 7 آلاف سوري يستفيدون من الحماية المؤقتة ببلاده.

Advertisements

ويتيح القرار الأخير، للسوريين الحاملين صفة الحماية المؤقتة، مواصلة إقامتهم في الولايات المتحدة قانونيا، حتى 31 مارس/ آذار 2021.

وكان من المفترض أن تنتهي فترة الحماية المؤقتة للسوريين الحاصلين عليها في الولايات المتحدة، خلال سبتمبر/ أيلول المقبل.

وفي فبراير/ شباط 2018، أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، أنها ستحافظ على وضع 7 آلاف سوري يقطنون بالبلاد بصفة الحماية المؤقنة؛ إلا أنها أكدت عدم قبول طلب جديد للحصول على هذه الوضع.

يشار إلى أن إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، منحت سوريين الحماية المؤقتة في 2012.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.