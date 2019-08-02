شركة أسلحة إيطالية تعلق صادراتها للسعودية والإمارات

روما/ باريش ستشكين/ الخليج 365

قالت وسائل إعلام إيطالية، الخميس، إن شركة "RWM" المحلية لصناعة الأسلحة، علّقت عملية تصدير الأسلحة إلى السعودية والإمارات، لمدة 18 شهراً، بسبب "استخدامها في حرب اليمن".

ووفقا لوسائل الإعلام، فإن "RWM" المصنعة لرؤوس الصواريخ المتوسطة والكبيرة وللذخيرة، أرسلت قرارها لشركائها في إيطاليا، "أبلغتهم بقرار تعليق صادراتها للسعودية والإمارات بسبب استخدامها في حرب اليمن".

وذكرت أن "الشركة ستحترم إرادة البرلمان الإيطالي والحكومة بتعليق صادراتها لمدة 18 شهرا اعتبارا من نهاية يوليو/تموز".

وفي 26 يونيو/حزيران الماضي، وافق مجلس النواب الإيطالي على مشروع قانون من شأنه وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات، لخشيتهم من استخدام تلك الأسلحة في "ممارسات تنتهك القانون الإنساني الدولي باليمن".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.