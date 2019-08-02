موجة_غبار كثيف تحجب الرؤية على طريق #الطائف – #الرياض

صحيفة الخليج الالكترونية حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية من موجة غبار كثيفة على أجزاء من طريق الطائف – الرياض (من العطيف حتى المويه). وقال المركز، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، إن موجة الغبار تسببت في شبه انعدام للرؤية الأفقية، مضفيا : “يرجى من مرتادي الطريق أخذ الحيطة والحذر”.

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