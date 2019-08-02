شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية العراقية: ضبط مخزن للعبوات الناسفة فى محافظة الأنبار والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية العراقية، ضبط مخزن من العبوات الناسفة محلية الصنع ومعدات تفجير وقذائف فى محافظة الأنبار.
وقالت الوزارة، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، اليوم الخميس، إن قوة من قسم استخبارات شرطة كهرباء الغربية وبالاشتراك مع قيادة عمليات الأنبار، تمكنت من ضبط مخزن عبوات ناسفة محلية الصنع ومعدات تفجير وقذائف داخل غرفة متروكة فى محافظة الأنبار ضمن قاطع مسؤولية شعبة استخبارات كهرباء الغربية.
وأضافت الوزارة أنه تم إبلاغ قوات مكافحة المتفجرات التابعة إلى قيادة عمليات الأنبار لإجراء اللازم.
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