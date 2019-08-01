رسالة إسرائيلية إلى الشعب العراقي

كتبت صفحة "إسرائيل بالعربية"، الناطقة باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على "تويتر"، أن تل أبيب تبعث برسالة إلى العراق. وكتبت الصفحة: نهنئ أبناء العراق بمناسبة انطلاق مباراة النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، وللمرة الأولى على أرض العراق. وتابعت وزارة الخارجية الإسرائيلية: داعين لكم المزيد من المباريات الدولية على ملاعب العراق. Advertisements يشار إلى أنه انطلقت، الثلاثاء الماضي، منافسات النسخة التاسعة لبطولة غرب آسيا في كرة القدم، بعد 9 أعوام على نسختها الأخيرة، وللمرة الأولى على أرض العراق، الذي يأمل في أن تعزز استضافتها حظوظ رفع حظر إقامة المباريات الدولية على ملاعب بغداد. وتضم البطولة 9 منتخبات موزعة على مجموعتين: الأولى، العراق ولبنان وسوريا وفلسطين واليمن. وفي حين تضم المجموعة الثانية: الأردن والكويت والسعودية والبحرين.

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