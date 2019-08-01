أمريكا خارج المعادلة... مصر وسوريا تتفوقان في "سلاح نابليون"

نشر موقع "غلوبال فاير باور"، المتخصص في الشأن العسكري، قائمته بأفضل الدول التي تستخدم سلاح المدفعية حتى الآن.

وخرجت الولايات المتحدة من قائمة أقوى 10 دول، فيما ظهرت فيها مصر وسوريا بمراكز متقدمة.

وتشمل تلك القائمة كافة أنواع المدفعية، من مضادات الطائرات إلى مضادات الدروع إلى مدفعية الهاوترز إلى قاذفات الهاون ومدافع الميدان وحتى راجمات الصواريخ.

وجاءت قائمة الدول العشر على النحو الآتي:

1- الصين (6246 قطعة مدفعية)

2- روسيا (4465 قطعة مدفعية)

3- كوريا الشمالية (4300 قطعة مدفعية)

4- الهند (4060 قطعة مدفعية)

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5- كوريا الجنوبية (3854 قطعة مدفعية)

6- سوريا (2210 قطعة مدفعية)

7- مصر (2189 قطعة مدفعية)

8- إيران (2128 قطعة مدفعية)

9- أوكرانيا (2040 قطعة مدفعية)

10- السعودية (1816 قطعة مدفعية).

وبتلك الطريقة يكون الجيش السوري، هو صاحب المركز الأول في الشرق الأوسط، ويليه الجيش المصري، ثم الجيش الإيراني، وأخيرا الجيش السعودي.

وتظهر القائمة أن الجيش التركي يأتي متأخرا، حيث تضم ترسانته 1272 قطعة مدفعية.