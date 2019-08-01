لمستخدمي "آيفون"| 3 خطوات لمنع أبل من الاستماع لتسجيلاتك على "سيري"

دبي - بواسطة محمد فارس © هاتف آيفون هاتف آيفون

(مصراوي):

يسأل كثير من المستخدمين عن الطريقة المثلى للحفاظ على خصوصياتهم لدى استخدام خدمة المساعدة الصوتية في آيفون "سيري"، وذلك بعد تقارير عن احتفاظ خوادم أبل بالتسجيلات الخاصة بالمستخدمين.

وأبرز تقرير أوردته صحيفة الجارديان الأسبوع الماضي مخاوف بشأن تسجيلات "سيري"، التي تعرض خصوصية المستخدمين للخطر.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز"، بينما ردت شركة أبل على التقرير بالقول إن 1% فقط من عمليات تفعيل "سيري" تجري مراجعتها من قِبل البشر وأن هويات المستخدمين ليست مرتبطة بها ، فيما يطالب الكثير من المستخدمين بمنحهم القدرة على إلغاء تسجيلات "سيري" المحفوظة على خوادم شركة أبل.

واستند التقرير إلى مصدر زعم أنه مقاول من شركة أبل يعمل على "تصنيف" البيانات في "سيري" من خلال الاستماع إلى تسجيلات المستخدمين.

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ومع ذلك ، فقد أثار المبلغين عن المخالفات مخاوف بشأن المحادثات الخاصة، التي يسمعها المتعهدون أثناء العملية وأن الأسماء والموقع ووجهات الاتصال والبيانات الأخرى مرفقة بالتسجيلات ويمكن أن يساء استخدامها من قبل المقاولين.

وبحسب موقع "9to5Mac"، يمكن اتباع المستخدمين بعض الخطوات لمنع أبل من الاستماع إلى تسجيلات "سيري" الخاصة بك.

1. على جهاز آيفون أو آيباد، توجه إلى موقع GitHub لتنزيل ملف باسم (Prevent server-side logging of Siri commands.mobileconfig).

2. قم بالانتقال إلى طريقة العرض Raw، واضغط فوق السماح لتنزيل ملف التعريف.

3. أكمل تثبيت ملف التعريف في الإعدادات من خلال مراجعته والضغط فوق تثبيت.​