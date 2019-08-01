تسريبات: "واتساب" تخطط لإطلاق التطبيق على "آيباد" و"ماك أو إس"

دبي - بواسطة محمد فارس © واتساب واتساب

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن شركة "واتساب" تخطط لإطلاق التطبيق على أجهزة "آيباد" و"ماك او إس" قريبًا.

وفي حال كنت تملك جهاز "آيباد" أو "ماك بوك"، فأنت بحاجة حاليًا إلى استخدام "واتساب ويب"، حيث لا توجد جميع ميزات التطبيق المملوك من قبل "فيسبوك"، التي تتوقعها.

Advertisements

ووفق ما ذكر موقع "TechRadar"، وبحسب تغريدة نشرها حساب "WABetaInfo" المتخصص في رصد المزايا التجريبية في تطبيق "واتساب" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، فإن شركة "واتساب" تعمل على إطلاق تطبيقها عبر أجهزة "آيباد" و"ماك بوك" و"ماك"، كجزء من خطة للسماح للمستخدمين بتسجيل الدخول إلى أجهزة متعددة في وقت واحد.

حيث سيتمكن مستخدمي "واتساب" من تسجيل الدخول إلى أجهزة "أندرويد" و"آي أو إس" و"ويندوز"، أو غيرها من الأجهزة في آن واحد، مما يدعم خطط الدمج بين ""واتساب" و"ماسنجر" و"إنستجرام".

جدير بالذكر أن "واتساب" لم تؤكد أي خطط من هذا القبيل، كما لم تعلق الشركة على هذه المعلومات المسربة.​