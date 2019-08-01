شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تحذر قوات الاحتلال الإسرائيلى من تدرج مقصود فى اقتحامات الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شدد الدكتور عبد الناصر أبو البصل، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنى، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلى من تدرج مقصود ومكشوف فى زيادة الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدا رفضه المطلق للاقتحامات كافة والتأكيد أن الأقصى المبارك هو مكان عبادة للمسلمين فقط ولا يشاركهم به أحد.

وحذر وزير الأوقاف، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، من محاولات تغيير الوضع القائم التاريخى والثابت بهدف السيطرة عليه، مما يعد تدخلاً فى أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين والمقدسة لديهم، ومن ذلك ما قامت به بخصوص مصلى الرحمة الذى هو جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، الذى كررت السلطة القائمة بالاحتلال انتهاك حرمته فى الآونة الاخيرة، حيث اقتحمت شرطتها باب الرحمة وقامت بإخراج بعض أثاثه والتدخل فى شؤونه كمكان عبادة خاص بالمسلمين، مخالفة بذلك مبادئ وقوانين وأنظمة حرية العبادة التى أقرتها الشرائع السماوية والمنظمات الدولية.

وأكد البيان أن حرمة أى جزء من المسجد الأقصى المبارك كحرمة البيت الحرام فى مكة المكرمة، وأن أى تعدِ على جزء منه يعتبر تعدياً على كل مسلم على وجه الأرض.