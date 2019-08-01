شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا تعلن وقفا مشروطا لإطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر عسكرى سورى، إنه تمت الموافقة على وقف إطلاق النار فى منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من الليلة.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تمت شريطة أن يطبق اتفاق سوتشى الذى يقضى بتراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلو مترا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.